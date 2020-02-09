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Siirt'te eğiteme kar engeli

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Siirt'te eğiteme kar engeli

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA




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