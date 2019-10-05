Siirt’te elektrik direğinden düşen 1 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesi Kesmetaş köyünde meydana geldi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde elektrik direğinden düşen bir çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesi Kesmetaş köyünde meydana geldi. Elektrik direğine çıkan 11 yaşındaki Y.E. adlı çocuk dengesini kaybederek düştü. Yaralı Y.E. 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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