Siirt’te güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Siirt’te güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda genel güvenlik ve asayişi, yükseköğrenimde sorunsuz bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi için alınan tedbirler, üniversite yurtlarının güvenliği, öğrencilerin barınma ve yurt ihtiyacı için yapılan çalışmalar ile yurtlarının ulaşım konuları ele alındı.

Siirt'in güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu ifade eden Vali Kızılkaya, öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularda herhangi bir sorun yaşamamaları için tedbirlerin alındığını belirterek, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Vali Kızılkaya, yeni akademik yılda tüm öğrencilere ve akademisyenlere de başarılar diledi.

Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Siirt’te güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

Siirt’te güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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