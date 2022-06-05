Siirt'te hakimiyetini kaybeden araç uçuruma yuvarlandı! 4 ölü 6 yaralı

Siirt'te Baykan yolu Ziyaret mevkisinde Mehmet Göktürk yönetimindeki 4 AP 002 plakalı araç, hakimiyet kaybı sonrası uçurumdan aşağı yuvarlandı. Karakaya Köyü mevkiinde meydana geldi. Kaza sonra araç içinde bulanan 6 kişi yaralanırken, 4 kişi de hayatını kaybetti.

İLK MÜDAHELE OLAY YERİNDE YAPILDI

Meydana gelen kaza sonra çevredeki vatandaşların kazayı emniyet ve sağlık ekiplerini bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.