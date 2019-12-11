Siirt’te hayat durdu, herkes 20 dakika kitap okudu

Siirt Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Siirt'te Hayat Duracak Kitap Okunacak Projesi kapsamında eş zamanlı olarak kent genelindeki tüm okullar ile çarşıda bulunan dükkanlarda vatandaşlar 20 dakika boyunca kitap okudu.

Kitap okuma etkinliği Siirt Güres Caddesinde bir kafede Siirt Valisi Ali Fuat Atik, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla başladı. Kent genelinde okuma alışkanlığının yaşam tarzı haline getirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirten Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sadece öğrenciler değil, evde, sokakta her yerde bir okuma saati belirlenip, kitap okumaları gerektiğini dile getirdi. Vali Atik, "Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni bir projeye başladık, Siirt'te Hayat Duracak Kitap Okunacak Projesi. Biz de valilik olarak bu projeye sonuna kadar destek oluyoruz. Esnafımız çocuklarımızla birlikte kitap okuduk. İnşallah bu faaliyetin devamı gelecek. Herkes kitap okusun" dedi.

Vali Atik, Güres Caddesindeki esnafları gezerek kitap hediye etti.

Kitap okuma etkinliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi eğitim gönüllüsü Fulya Atik, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

İl ve ilçeler olmak üzere 540 okulda kitap okunurken buna esnaf ve vatandaşlar da eşlik etti.

Kaynak: İHA