Siirt'te HDP'li 3 Belediye Başkanı görevden alındı!
Siirt'te HDP'li 3 Belediye Başkanı İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Görevden alınan bu isimler Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül oldu.
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