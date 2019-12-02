Siirt’te hırsızların marketten sigara çaldığı anlar kamerada

Siirt'te iki hırsız, kapı kilidini kırarak girdikleri marketten yaklaşık 25 bin lira değerinde sigara ve para kasasından 2 bin 500 lira çaldı. Hırsızlık anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Nuri Bayam Caddesi'nde geçtiğimiz gece bir markete yaşandı. Hırsızlar, yanlarında getirdikleri bir alet ile kapı kilidini zorlayarak kırdılar. Ardından markete giren hırsızlar, içerideki güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 20-25 bin lira tutarında sigara ile kasadaki 2 bin 500 lirayı aldıktan sonra kaçtı. Sabah iş yerini geldiğinde sigaraların yerinde olmadığını fark eden market sahibi Zeki Tarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık olayı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızların bulunması için polis ekiplerinden yardım isteyen iş yeri sahibi Zeki Tarak, "İki şahıs dükkanıma girip sigaraları ve kasadaki paraları alıp kaçtılar. Bunu emniyet güçlerine bildirdik. Emniyetten bunların bulunması için yardım sitiyorum.20- 25 liralık sigaralarım çalındı. 2 bin 500 TL çekmeceden nakit param çalındı. Bunların bulunması için emniyetten yardım istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA