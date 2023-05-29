Siirt’te iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'te merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

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Siirt’te iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 17 yaşındaki T.Y. yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ç. (26) ve T.Y., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

Siirt’te iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

AĞIR YARALANAN GENÇ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ç.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: İHA

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