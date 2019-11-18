Siirt’te kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Siirt'te kaldırıma çarparak takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Süleyman Nokay yönetimindeki 56 AK 950 plakalı araç, sol şeride geçmek isteyen başka bir araca çarpmamak için sürücü direksiyonu kırınca kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Süleyman ve Tekin Nokay yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA