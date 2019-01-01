Siirt’te kanalizasyon suları doğaya kazandırılıyor

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİSKİ) Müdürü Aydın Özev, 110 dönüm alan üzerinde kurulanan Atıksu Arıtma Tesisinde, kanalizasyondan gelen suların arıtma işlemi yapıldıktan sonra temiz su olarak doğaya kazandırıldığını belirtti.

SİSKİ Müdürü Aydın Özev, Atıksu Arıtma Tesisinin işleyişine ve kente faydalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki en modern tesislerden birinin Siirt'te bulunduğunu belirten Özev, belediyenin çevre ve insan sağlığına verdiği önemden yola çıkarak 24 saat esasına göre faaliyet yürüttüklerini ifade etti. Tesisin, 3 ayrı üniteden oluştuğunu anlatan Özev, "Bunlardan biri fiziksel arıtma diye tabir ettiğimiz yani atık suyun ham haliyle tesise alınıp içindeki kaba malzemelerin alındığı bölümdür. Burada kaba ızgaralarla poşet, kağıt ve plastik parçaları gibi kaba malzemeler alındıktan sonra ince ızgaralardan geçirilmek suretiyle atik suyun içinde bulunan düğme, cam parçaları, kum, gübre atıkları gibi daha ince malzemeler alındıktan sonra atik suları diğer ünitemizde biyolojik arıtmaya tabi tutuyoruz. Buradaki belli işlemlerden geçtikten sonra atık suyumuz durulama havuzlarına sevk edilmek suretiyle burada dinlendirme safhasından sonra kumlar, yağlar ayrıştırıldıktan sonra arıtma işlemimizi devam ettiriyoruz. Akabinde dinlendirme havuzlarına alınan atik sular daha sonra temiz bir şekilde doğaya akıtılıyor. Arıtma tesisimizin alt taraflarında uygun tarım arazilerinde tarımsal alanların sulanmasında kullanılıyor" dedi.

Kaynak: İHA