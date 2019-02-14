Siirt’te kaynar suyun olduğu leğene düşen bebek kurtarılamadı

Siirt'in Pervari ilçesinde annesinin bulaşık yıkamak için kaynattığı sıcak su leğenine düşen 2 yaşındaki Üveys İlbilgi isimli bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyünde akşam geç saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulaşık yıkamak için odun sobası üzerinde ısıttığı sıcak suyu mutfakta leğene bıraktı. Bu sırada 2 yaşındaki Üveys İlbilgi dengesini kaybedip su dolu leğenin içine düştü. Bebeğinin bağrışmaları üzerine mutfağa koşan anne bebeğinin çırpındığını gördü. Aile yakınları ve köylüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından talihsiz bebeği Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 yaşındaki Üveys, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA