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Siirt’te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandı

Siirt'te sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Siirt’te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gölgeli Konak köyü civarında meydana geldi. Beşir K. (45) yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Beşir K. ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK:İHLAS HABER AJANSI

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