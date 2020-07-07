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  3. Siirt'te korkunç kaza! Yaralılar var

Siirt'te korkunç kaza! Yaralılar var

Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

Siirt'te korkunç kaza! Yaralılar var 113

Siirt'in Eruh ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.