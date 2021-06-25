SON DAKİKA! 2021 sezonuna yeniden dahil edilmişti: Formula 1'de Türkiye Grand Prix'in tarihi belli oldu!Müsilajla mücadele çalışmalarına Tuzla'dan destek veriliyor25 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Survivor finali TV8'de25 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Birbirinden özel konuklarıyla Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'deGelinim Mutfakta 25 Haziran Cuma puan durumu | 25 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?Hercai dizisinin Reyyan'ı akılları karıştırıyor! Dün "Evlilik yok" diyen Ebru Şahin bu kez topu Cedi Osman'a attı!Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı?Saliha Sera Kadıgil Sütlü istifa mı etti? Saliha Sera Kadıgil Sütlü neden istifa etti? Hangi partiye geçti?YKS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Siirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralı

Siirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken 8 kişi de yaralandı.

Siirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralı

Siirt'te meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. 

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İsmail Badem'in idaresindeki 35 AEG 954 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Eruh Kavşağı'nda Hamza Selçuk'un kullandığı 56 KD 306 plakalı otomobille çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Badem ve Selçuk ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Siirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralı

Siirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralı

Siirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralı

Siirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralı

Siirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT