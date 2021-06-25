Siirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralı

Siirt'te meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. İki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İsmail Badem'in idaresindeki 35 AEG 954 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Eruh Kavşağı'nda Hamza Selçuk'un kullandığı 56 KD 306 plakalı otomobille çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Badem ve Selçuk ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı