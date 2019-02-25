Siirt’te Kur’an kursu öğrencilerine sağlık eğitim verildi

Siirt'te Kur'an kursu öğrencilerine, ağız yolu ile bulaşan hastalık ve korunma ile ilgili eğitim verildi.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı sağlık eğitim biriminde görev yapan Hemşire Nevin Bülbül tarafından merkezde bulunan Kur'an kursu öğrencileri ve öğretmenlerine ağız yolu ile bulaşan hastalık ve korunma ile ilgili eğitim verildi. Kur-an kursu öğrenci ve öğretmenlerine ağız yolu ile bulaşan hastalık ve korunmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, ağız yoluyla bulaşan hastalıkların zamanında önlem alınmaması durumunda ölümcül sonuçlarla sonuçlanabileceğini dile getirdi. Bülbül, "Ağız yoluyla bulaşabilecek hastalıkların zamanında tedavi edilmesi halinde birçok hastalığın önüne geçebilirsiniz. Eğitimde aldığınız bilgiler sizler için gerekli ve önemli konulardır. Eğitimde aldığınız bilgileri uyguladığınız takdirde bir çok ağız yoluyla bulaşabilecek hastalıkların önüne geçebilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA