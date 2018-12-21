Siirt’te maden ocağında 1 işçi yaralandı

Siirt'te bakır maden ocağında bir işçi düşerek ayağını kırdı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan maden ocağında Servet Buşug adlı işçi yeraltında çalıştığı esnada kullandığı aracın geri geri gitmesiyle ayağını kırdı. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Yardım ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Siirt Devlet Hastanesine sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA