Siirt’te okullar tatil edildi

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar tatil edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA