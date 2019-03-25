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  3. Siirt’te okulun istinat duvarı çöktü

Siirt’te okulun istinat duvarı çöktü

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı yeni yapılmış bir okulun bahçesinin istinat duvarı çöktü.

Siirt’te okulun istinat duvarı çöktü

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı yeni yapılmış bir okulun bahçesinin istinat duvarı çöktü. Olayın gece saatlerde yaşanması büyük bir faciayı önledi.

Olay, Siirt'in Eruh ilçesi Sarıgül Mahallesi'nde bulunan Eruh İmam Hatip Lisesi bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün gece aralıksız devam eden yağışlar nedeni ile yeni yapılan Eruh İmam Hatip Lisesi bahçesinin istinat duvarında göçük yaşandı. Göçük okul bahçesinin duvarına zarar verirken, olayın gece saatlerinde yaşanması olası bir faciayı önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te okulun istinat duvarı çöktü

Siirt’te okulun istinat duvarı çöktü

Kaynak: İHA

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