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  3. Siirt'te ölümüne halay! Yürekler ağza geldi

Siirt'te ölümüne halay! Yürekler ağza geldi

Siirt'te Botan Çayında Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 kişi canlarını tehlikeye atarak müzik eşliğinde uzun bir süre boyunca halay çekti. Endişe verici o görüntüler başka bir vatandaş tarafından kameraya saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada paylaşılan bu görüntülere vatandaşlar tarafından büyük tepki aldı.

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16 Aralık 2020 Çarşamba 15:40
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