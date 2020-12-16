Siirt'te ölümüne halay! Yürekler ağza geldi
Siirt'te Botan Çayında Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 kişi canlarını tehlikeye atarak müzik eşliğinde uzun bir süre boyunca halay çekti. Endişe verici o görüntüler başka bir vatandaş tarafından kameraya saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada paylaşılan bu görüntülere vatandaşlar tarafından büyük tepki aldı.
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