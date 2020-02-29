İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Kezer Çayında meydana geldi. C.B., yönetimindeki 34 T 5802 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza da sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT