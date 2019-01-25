Siirt’te PKK’ya yönelik operasyon başlatıldı

Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçelerine bağlı 5 mahalle ve köyde operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve iş birlikçilerinin yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, operasyon nedeniyle Baykan'a bağlı Sarıyurt ve Bölücek mahalleleri ile Kasımlı köyü ve Şirvan'a bağlı Kömürlü ve Ormanbağı köyleriyle sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Saat 08.00'den itibaren olduğu ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA