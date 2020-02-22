Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
SİİRT (AA) - Siirt'te, "pat pat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Eruh ilçesinin Dalkorur köyünden tarlasına giden Aydın Timurtaş'ın kullandığı tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.Kazada,...
SİİRT (AA) - Siirt'te, "pat pat" tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Eruh ilçesinin Dalkorur köyünden tarlasına giden Aydın Timurtaş'ın kullandığı tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Timurtaş ve kardeşi Ali Timurtaş yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Timurtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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