Siirt’te tarım aracı şarampole devrildi: 1 ölü

Siirt'te tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesi yağcılar köyünde meydana geldi. İbrahim İrge'nin (21) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. İrge, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA