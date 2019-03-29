Siirt’te tarım personeline kişisel gelişim eğitimi verildi

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün DİKA tarafından desteklenen projesi ile müdürlük personeline yönelik yönetim ve kişisel gelişim eğitimi verildi.

Siirt Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen eğitime il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 200 personel katıldı. Uzman eğitici Ayşe Hülya Dinçel tarafından teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen eğitimde, etkili iletişim becerileri, beden dili, empati, etik, liderlik, protokol kuralları, mobbing, motivasyon ve ekip çalışması konuları anlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "En önemli yatırım insana yapılandır. İnsana yapılan yatırımın geri dönüşü onlarca makine ve teçhizata yapılan yatırımın geri dönüşünden çok daha fazladır. Bu sebeple umuyoruz ki, düzenlenen bu eğitimin meyvelerini Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak hizmet kalitemizde artış şeklinde göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA