Siirt'te terör örgütü üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan N.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Kayaboğazı köyüne düzenlenen operasyonla yakalanan N.T, adliyedeki işlemlerin Siirt E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA