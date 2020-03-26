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Siirt'te terör örgütü üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında...

Siirt'te terör örgütü üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan N.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Kayaboğazı köyüne düzenlenen operasyonla yakalanan N.T, adliyedeki işlemlerin Siirt E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA




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