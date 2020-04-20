Siirt'te teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
SİİRT'n Baykan ilçesinde Tandır Dağı yamacına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 5 kiloluk el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince bulunup, imha edildi.
SİİRT'n Baykan ilçesinde Tandır Dağı yamacına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 5 kiloluk el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince bulunup, imha edildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baykan ilçesindeki Tandır Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan 5 kiloluk ana baskı düzenekli EYP tespit etti. Çağırılan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), geniş güvenlik önlemleri altında EYP'yi kontrollü şekilde imha etti.
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Kaynak: DHA
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