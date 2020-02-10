Siirt’te üzerinde uyuşturucu yakalanan zanlı gözaltına alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ceketine metamfetamin gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'a uyuşturucu madde temin etmek için giden şüphelinin içinde bulunduğu minibüsü takibe alan ekipler, zanlının yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtalan ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurulan minibüste yakalanan H.E.'nin üzerinde yapılan aramada ceketinin içine gizlemiş 2 gram metamfetamin ile cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor" denildi.

Kaynak: İHA