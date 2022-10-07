Siirt'in Eruh ilçesinde 2 katlı evinin damından aşağıya düşen Yusuf Y.(22) isimli genç ağır yaralandı. Olay, Eruh ilçesine bağlı Yerliçoban köyünde meydana geldi. Yusuf Y. (22), evin damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından Yusuf Y'yi. Eruh Devlet Hastanesine sevk ettiği sırada yolda hayatını kaybetti. Cenaze otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Siirt’te yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi
Siirt'te evinin damından düşen Yusuf Y.(22) isimli bir genç hayatını kaybetti.
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