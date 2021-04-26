Siirt'teki anaokullarında 2 gün yüz yüze eğitime geçildi!
Ülke genelinde koronavirüs vaka sayıları kritik seviyelerde devam ederken, bir çok ilde anaokullarında yüz yüze yapılan eğitimlere de ara veriliyor. Siirt'te anaokullarında yüz yüze eğitimlerin haftada 2 güne düşürülmesine karar verildi. Buna göre öğrenciler 5 gün yerine 2 gün okula gelecek.
Koronavirüs risk haritasında orta risk grubunda yer alan iller arasında bulunan Siirt'te İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.
Karar göre anaokullarında 2 gün yüz yüze eğitime devam edilecek.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Siirt merkezde yüz yüze eğitime devam eden ve sınıf mevcutları kalabalık resmi bağımsız anaokullarımızın seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze eğitime dönüşümlü ve her öğrenci haftada 2 gün gelecek şekilde devam etmesine, tüm bağımsız resmi anaokullarında çarşamba günlerinde eğitime ara verilerek binaların dezenfekte edilmesine karar verilmiştir'' denildi.