Siirt'teki anaokullarında 2 gün yüz yüze eğitime geçildi!

Koronavirüs risk haritasında orta risk grubunda yer alan iller arasında bulunan Siirt'te İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

Karar göre anaokullarında 2 gün yüz yüze eğitime devam edilecek.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Siirt merkezde yüz yüze eğitime devam eden ve sınıf mevcutları kalabalık resmi bağımsız anaokullarımızın seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze eğitime dönüşümlü ve her öğrenci haftada 2 gün gelecek şekilde devam etmesine, tüm bağımsız resmi anaokullarında çarşamba günlerinde eğitime ara verilerek binaların dezenfekte edilmesine karar verilmiştir'' denildi.