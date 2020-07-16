Siirt'ten acı haber:Yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu
Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı ve şehit oldu,
Terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu"ndan acı haber geldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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