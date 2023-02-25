Sijie Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sijie Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sijie Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sijie Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sijie Zhang 15 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张偲偈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sijie Zhang Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Sijie Zhang'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sijie Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sijie Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sijie Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sijie Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında GZ City Res.

1 Nisan 2021 yılında MZ Qiuxiang

13 Nisan 2022 yılında MZ Hakka

4 Ağustos 2022 yılında SX Chang'an At.

31 Aralık 2022 yılında MZ Hakka

Sijie Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sijie Zhang şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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