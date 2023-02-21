Uyurken gördüğümüz rüyaların birçok anlamı olduğu gibi manası olmayan birçok rüyalar vardır. Kimi rüyalar bilincimizin yansıması iken kimi rüyalar günlük hayatımızdaki nesnelerin rüyamıza yansımasıdır. Çevremizde yaşanan rüyalar, korkularımız ve mutluluklarımız da rüyalarımıza yer ederken bazı rüyaları ise çok sık görmekteyizdir. Peki Sık görülen rüyalar ve anlamları nelerdir? Sizler için araştırdık.

SIK GÖRÜLEN RÜYALAR VE ANLAMLARI NELERDİR?

1-SU GÖRMEK

Rüyada görülen su, güzel bir yaşam ve iyi bir rızkla yorumlanır. Suyun kalitesi bizim duygularımızı yönetebilme etkinliğini gösterir. Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve iyiye yorumlanır.

Haberin Devamı

2-GEÇ KALMAK

Kişinin omzuna taşıyabileceğinden çok yükler aldığının, gereğinden fazla çalıştığı ya da yorulduğunun göstergesidir. Bir uyarı olarak nitelendirilen bu durumun aslında vermek istediği mesaj tutulamayacak sözlerin verilmemesi gerektiğidir.

3-KOVALANMAK

Rüyalarınızda korktuğunuz biri ya da bir hayvan tarafından kovalandığınızı görüyorsanız, ya bir şeylerle yüzleşmekten korkuyorsunuz ya da hayatınızla ilgili bazı zorlukları ve karışıkları unutmaya çalışıyorsunuz. Ama bilinçaltınız size bunlarla yüzleşmeniz gerektiğini söylemeye çalışıyor.

GÖRDÜĞÜNÜZ RÜYALARI ARAYIN Aşağıdaki arama motoru kullanarak rüyalarınızı kolayca arayabilirsiniz.

Örnek; "hırsız", "yılan" veya "eski kocayı görmek" gibi aramalar yapabiliriz.

4-CİNSEL RÜYALAR

Rüyada seks yapmak, hayırlara alamet eder ve rüyayı gören kişinin hayatının olumlu yönde ilerlemeye başlayacağı, hedeflerinin, amaçlarının ve hayallerinin de gerçekleşeceği anlamına gelir. Rüya sahibinin başarıları artacak olarak nitelendirilebilir.

5 - DİŞ DÜŞMESİ

Diş konusunda kabul gören tek bir açıklama mevcut değil. Dişi güç ve güvenin sembolü olarak niteleyen uzmanlar bu rüyayı gören kişinin karşılaştığı bazı durumlar sonucunda bir güç ve güven kaybı yaşadığına yoruyorlar. Öte yandan bu durumu bir ilişkinin biteceği konusunda kötüye işaret olarak niteleyenler de var.

6-ISLAK RÜYALAR

Eğer sık sık rüyanızda boğuldunuzu, bir dalganın sizi alıp götürdüğünü ya da büyük bir su kütlesinin üstünüze döküldüğünü görüyorsanız, hayatınızda sizi çok bunaltan bir şeyler var demektir. Siz ya hayatınızın kontrolünüzden çıktığını hissediyorsunuz, ya da geleceğe dair umutsuz bir ruh hali içindesiniz.

7 - FELÇ OLMAK

Tam tersi şekilde yorumlanır. Ayağa kalkmak olarak tabir edilir.Rüya sahibinin hayatının çok daha yoğun bir hale geleceğine, kişinin yoğun bir iş trafiği yaşayıp, çok daha fazla mesai harcayacağına delalet eder.Zannedildiği gibi kötü değildir.

8 - SINAVA GİRMEK

Genel olarak mükemmeliyetçi kişilerin rüyalarında karşılaştıkları bir durum. Rüya kişiye her an tetikte olması gerektiğinin uyarısı niteliğinde. Özellikle yetişkinlerde kişinin kendini baskı altında hissedebileceği okul ve iş arasında bir bağ kurduğu ve bu nedenle işteki stresi simgelediği düşünülüyor.

9 - BİR ÜNLÜYLE TANIŞMAK

Rüyada görülen ünlünün sahip olduğu yetenekler kişinin değer verdiği yetenekler olarak yorumlanıyor. Ayrıca kişinin başkaları tarafından tanınma ve bilinme ihtiyacının da bir göstergesi olduğu düşünülüyor.

10 - BİR YERDE KAPALI KALMAK

Hiç rüyanızda bir odada kilitli kaldığınızı ya da bir tabutun içinde canlı canlı gömüldüğünüzü gördünüz mü? Eğer bu tip rüyaları sık sık görüyorsanız, hayatınızda yolunda gitmediğini hissettiğiniz bir şeyler var demektir. Ya yanlış meslek seçimi yapmışsınız ve kariyerinizde ilerleyemediğinizi hissediyorsunuzdur ya da birilerinin hayatınızı özgürce yaşamanıza engel olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ayrıca istediklerinizi yapmanızı engelleyen borçlarınızdan bunalmış olduğunuza da işaret edebilir.

11 - İNSAN GÖRMEK

Rüyasında soyut olarak bir insan gören kişi, ertesi gün hayırlı bir haber ya da mektup alacak demektir. Rüyada görülen ve tanınmayan kimse, insanın kendi nefsidir. insanın kendi nefsini temsil eden kimse iyi ise insanın kendisi iyidir.

12 - HAMİLE KALMAK

Farklı görüşler mevcut. Bazı uzmanlar kişinin hayatından bazı sorunlar yaşadığı görüşünde. Bazıları ise yaratıcı projelerin, kişinin aklında yeni yeni gelişmekte olan fikirlerin göstergesi olduğunu düşünüyor.

13 - ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Kimi uzmanların yorumu kişinin hayatında ortadan kaldırmak istediği bir ilişki, iş, kariyer planı ya da tümüyle geçmişi simgelediği yönünde. Öte yandan bu durumun kötüye yorulmak zorunda olmadığını düşünenler de var. Bu durum aslında kişinin yeni başlangıçlar ve girişimler için cesaret toplama ve heveslenme yöntemi olarak da nitelendirilebilir.

15 - YÜKSEK BİR YERDEN DÜŞMEK

Gerçek yaşamda sizi endişe ve korkuya iten bir olaya tanık olduğunuzu ya da bir durum hakkında haber aldığınızı ve bu konunun sizde bazı güvensizlik duyguları, korkular yarattığını simgeler.