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  3. Sık sık hastalanıp, bağışıklık sistemi ile başı dertte olanlar için 5 önemli ipucu

Sık sık hastalanıp, bağışıklık sistemi ile başı dertte olanlar için 5 önemli ipucu

Bağışıklık spesifik antikorlar veya duyarlılaştırılmış beyaz kan hücreleri yoluyla patojenlerin gelişmesini engelleyerek vücuda enfeksiyon veya hastalık girmesini engelliyor. Hücre, doku ve organların tehlikede olup olmadığını anlayan bağışıklığı zinde tutmak sağlık açısından oldukça önemlidir. Bunun için uygulanabilecek basit yöntemler bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Uygulanması gereken 5 basit yöntem...

Sık sık hastalanıp, bağışıklık sistemi ile başı dertte olanlar için 5 önemli ipucu 117

Meyveler çeşitli vitamin ve minerallerden dolayı bağışıklığı güçlendirmede önemli rol oynar. Taze, kurutulmuş, dondurulmuş şekilde tüketilebilen meyveler hem yaz aylarında hem de kış aylarında bir kalkan görevindedir. Bu yüzde sık sık ve ölçülü bir şekilde meyve tüketmek bedeni istenmeyen bakteri ve virüslerden koruyabilir.