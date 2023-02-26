Sikhethele Mabuza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sikhethele Mabuza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sikhethele Mabuza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sikhethele Mabuza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sikhethele Mabuza 11 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sikhethele Wandile Mabuza şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sikhethele Mabuza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sikhethele Mabuza'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sikhethele Mabuza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sikhethele Mabuza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sikhethele Mabuza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sikhethele Mabuza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2020 yılında Royal AM

20 Ağustos 2021 yılında Royal AM

Sikhethele Mabuza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sikhethele Mabuza şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.