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Sıkıt ne demek, TDK'ya göre Sıkıt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sıkıt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sıkıt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sıkıt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sıkıt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sıkıt ne demek, TDK'ya göre Sıkıt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sıkıt ne demek? Sıkıt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sıkıt kelimesi. Peki sıkıt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sıkıt nedir, sıkıt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SIKIT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sıkıt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sıkıt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Komprime

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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