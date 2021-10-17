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Sikke ne demek, TDK'ya göre Sikke kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sikke kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sikke ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sikke nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sikke kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sikke ne demek, TDK'ya göre Sikke kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sikke ne demek? Sikke TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sikke kelimesi. Peki sikke ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sikke nedir, sikke kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SİKKE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sikke kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sikke kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sikke kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Madenî para
- Madenî paralara vurulan damga
- Hayvanları bağlamak için yere çakılan demir veya ağaç kazık
- Mevlevi dervişlerinin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe külah

SİKKE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onun peşi sıra, hepsi de babamın eski müridi olan altı derviş göründü; sikkeler, tennureler, destegüller kuşanmış olarak.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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