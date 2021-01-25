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Sikkim nerede? Hangi ülke sınırları içerisinde yer alıyor?

Hindistan ile Çin ordusu arasında Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, haberleri üzerine Sikkim merak konusu oldu.Peki Sikkim nerede? Hangi ülke sınırları içerisinde yer alıyor?

Sikkim nerede? Hangi ülke sınırları içerisinde yer alıyor?

Hindistan ve Çin arasında bir kez daha çatışma çıktı. Hint basınında yer alan haberlere göre iki ülkenin askerlerinin  Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı ve yaralı askerlerin olduğu ifade edildi. Bunun üzerine Sikkim eyaleti merak konusu oldu. 

SİKKİM NEREDE? HANGİ ÜLKE SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALIYOR?

Sikkim eyaleti Hindistan sınırları içerisinde yer almaktadır.  Sikkim; bir Prenslik iken, 14 Nisan 1975'te yapılan bir referandum sonucunda, 16 Mayıs 1975 tarihinde 22. Eyalet olarak Hindistan'a bağlanmıştır.

Nüfusu 2011 itibarıyla 607 bindirve başkenti Gangtok şehridir.

Sikkim, Himalaya Dağları'nda bulunmaktadır. Dünyanın üçüncü en yüksek dağı olan Kançencunga Dağı, Sikkim ile Nepal arasındaki sınırda yer alır.

Sikkim nerede? Hangi ülke sınırları içerisinde yer alıyor?

Sular durulmuyor! Çin ve Hindistan, Sikkim eyaletinde çatıştıSular durulmuyor! Çin ve Hindistan, Sikkim eyaletinde çatıştı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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