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Sıla - Ahmet Kural davasında, video şikayeti hakkında karar verildi! İşte yeni gelişme...

Şiddet gördüğü iddiasıyla eski sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olan Sıla, şiddet iddialarından 18 saat sonra şarkı söylerken çekilen video görüntüsünün Kural'ın avukatı tarafından bilerek servis edildiğini ileri sürdü.

Sıla - Ahmet Kural davasında, video şikayeti hakkında karar verildi! İşte yeni gelişme...

Şu sıralar İlker Kaleli ile aşk yaşayarak sık sık magazin gündeminde yerini alan Sıla, 2018 yılında, o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu.

VİDEO OLAY YARATTI

İkili arasında şiddet iddiasının gündeme geldiği ilk günlerde Sıla'nın şarkı söylerken bir video görüntüsü ortaya çıkmıştı. Olaydan 18 saat sonra çekildiği öne sürülen ve davanın delil dosyasına konulan görüntüde, şarkıcının kolundaki ve yüzündeki darp izlerinin görülmediği konuşulmuştu.

Sıla - Ahmet Kural davasında, video şikayeti hakkında karar verildi! İşte yeni gelişme...

Görüntüler yayınlanınca açıklama yapan Sıla, şiddet nedeniyle üzüntüsünün devam ettiği sırada psikiyatristi Cem Mumcu'yla görüşme yaptığını belirterek, "O sırada çekilen video basına sızdırıldı. Videonun bir kesimi kesilip çıkarılmak suretiyle haber yapıldı...Sanki ben şiddet görmemişim, bu iddiaları uydurmuşum, vücudumda ve yüzümde herhangi bir darp cebir izi yokmuş, sonrasında gülüp eğlenmişim gibi kamu oyunu yanıltıcı ve soruşturmanın seyrini benim aleyhime etkileyici bir haber yapıldı..." açıklamasını yaparak ihbarı üzerine Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın hakkında, 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

Sıla - Ahmet Kural davasında, video şikayeti hakkında karar verildi! İşte yeni gelişme...

DOSYA KAPANDI

Savcılık, avukat Sibel Aydın'ın, suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle dosyanın kapatılmasını istedi.

Sıla - Ahmet Kural davasında, video şikayeti hakkında karar verildi! İşte yeni gelişme...

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