Sıla, Ebru Gündeş’in söylediği şarkıyı seslendirdi! Sosyal medya kullanıcıları tarafını seçti

Ünlü şarkıcı Sıla, Ebru Gündeş'in 7 yıl önce okuduğu Nerdeydin isimli şarkıyı seslendirdi. Sıla'nın performansının ardından Güneş'in yıllar önceki klibi yeniden gündem olurken dinleyicilerin büyük bir kısmı "Bu şarkıyı en iyi Ebru Gündeş okuyor" sözlerini kullandı.

EBRU GÜNDEŞ DAHA ÇOK SEVİLDİ

Sıla'nın dün akşam yayınladığı klibin ardından sosyal medyada herkes Sıla ile Ebru Gündeş'in performansını kıyasladı. Birçok Instagram sayfası da ikilinin performanslarını karşılaştırarak anketler yaptı.

Sıla ve Ebru Gündeş'in seslerini kıyaslayan binlerce sosyal medya kullanıcısının tercihi yine Ebru Gündeş oldu. Şarkıyı ilk başarılı şarkıcı Ebru Gündeş'ten dinledikleri için beğendiğini söyleyen kullanıcılar, "Bu şarkıyı ilk Sıla'dan dinleseydik kesin onu seçerdik" yorumlarını yaptı.

Ebru Gündeş yuva mı yıkıyor? Sevgilisi Murat Özdemir'in eşi her şeyi anlattı! Boşanmaya zorluyormuş!

Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı hayrete düşürdü! "Kadın olsam kim takar Serdar'ı hayatıma bakarım!'

Ebru Gündeş hakkında gündemi sarsacak iddia: “Evli adam ile birlikte”