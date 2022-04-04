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  3. Sıla, Ebru Gündeş’in söylediği şarkıyı seslendirdi! Sosyal medya kullanıcıları tarafını seçti

Sıla, Ebru Gündeş’in söylediği şarkıyı seslendirdi! Sosyal medya kullanıcıları tarafını seçti

Sıla, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 7 yıl önce söylediği şarkıyı seslendirdi. Ünlü şarkıcı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sıla, Ebru Gündeş’in söylediği şarkıyı seslendirdi! Sosyal medya kullanıcıları tarafını seçti

Ünlü şarkıcı Sıla, Ebru Gündeş'in 7 yıl önce okuduğu Nerdeydin isimli şarkıyı seslendirdi. Sıla'nın performansının ardından Güneş'in yıllar önceki klibi yeniden gündem olurken dinleyicilerin büyük bir kısmı "Bu şarkıyı en iyi Ebru Gündeş okuyor" sözlerini kullandı.

Sıla, Ebru Gündeş’in söylediği şarkıyı seslendirdi! Sosyal medya kullanıcıları tarafını seçti

EBRU GÜNDEŞ DAHA ÇOK SEVİLDİ

Sıla'nın dün akşam yayınladığı klibin ardından sosyal medyada herkes Sıla ile Ebru Gündeş'in performansını kıyasladı. Birçok Instagram sayfası da ikilinin performanslarını karşılaştırarak anketler yaptı.

Sıla, Ebru Gündeş’in söylediği şarkıyı seslendirdi! Sosyal medya kullanıcıları tarafını seçti

Sıla ve Ebru Gündeş'in seslerini kıyaslayan binlerce sosyal medya kullanıcısının tercihi yine Ebru Gündeş oldu. Şarkıyı ilk başarılı şarkıcı Ebru Gündeş'ten dinledikleri için beğendiğini söyleyen kullanıcılar, "Bu şarkıyı ilk Sıla'dan dinleseydik kesin onu seçerdik" yorumlarını yaptı.

Sıla, Ebru Gündeş’in söylediği şarkıyı seslendirdi! Sosyal medya kullanıcıları tarafını seçti

Sıla, Ebru Gündeş’in söylediği şarkıyı seslendirdi! Sosyal medya kullanıcıları tarafını seçti

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