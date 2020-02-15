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Sıla Gençoğlu konserini iptal etti

Hazer Amani ile evlenerek magazin gündeminde büyük etki yaratan Sıla Gençoğlu, Ankara'da vereceği konserini hastalandığı gerekçesi ile iptal ettiğini duyurdu

Sıla Gençoğlu konserini iptal etti

Sosyal medya hesabından hastalandığı ve bu yüzden konserini iptal ettiğini söyleyen Sıla,"Dipçik gibiyken gibiyken bir anda yığıldım" dedi.

"DİPÇİK GİBİYKEN BİR ANDA YIĞILDIM"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak sahneye çıkamayacağını söyleyen Sıla, "Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Akşamüstüne kadar bekledik, bir gayret ayaklanırım diye ama nafile. Affınıza sığınıyorum. Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız. Her daim sıhhatle" dedi.

Rahatsızlandığı için konserini iptal eden şarkıcının yeni konser tarihi ise Pazartesi günü açıklanacak.

Sıla Gençoğlu konserini iptal etti

HAZER HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLADI

MasterChef yarışmasıyla yıldızı parlayan ünlü şef Hazer Amani, Ocak ayının ikinci haftasında evlendiği Sıla hakkında çıkan hamilelik haberlerini yalanlamıştı.

Sıla Gençoğlu konserini iptal etti




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