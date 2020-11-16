Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, 13 Ocak Pazartesi günü sade bir törenle evlenmişti. Ünlü çiftin evliliğinde sorunlar olduğu iddia edildi. Peki Sıla ile Hazer Amani boşanıyor mu? Detaylar haberimizde....

SILA İLE HAZER AMANİ BOŞANIYOR MU?

11 ay önce nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani'nin evliliklerinde bir süredir kriz yaşandığı iddia edildi.

Ünlü çiftin yaşadıkları krizi aşamadığı söyleniyor. Evlerini ayıran çiftin boşanmak için düğmeye bastığı iddia edildi.

Erol Köse de bir süre önce UçanKuş TV'de yaptığı açıklamada Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çiftinin büyük bir kavga sonrası boşanma aşamasında olduklarını iddia etmişti

Ne Sıla ne de Hazer Amani cephesinden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SILA GENÇOĞLU - HAZER AMANİ EVLİLİĞİ

Bu sene, ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu 13 Ocak Pazartesi günü şef Hazer Amani ile evlenmişti.

Sade düzenlenen törende Sıla Gençoğlu’un nikah şahitliğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yapmıştı. Ünlü şef Hazer Amani’nin nikah şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yapmıştı.

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani'nin düğününden sosyal medyaya yansıyan görüntüler çok konuşulmuştu.

Böyle "Evet" demişlerdi:

Sıla mutlu gününde sahneye çıkıp davetlileri coşturmuştu

HAZER AMANİ KİMDİR? HAZER AMANİ KAÇ YAŞINDA?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı. Amani, 2011 yılında ‘Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir Hazer Amani, Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer almıştı.

SILA GENÇOĞLU KİMDİR? SILA KAÇ YAŞINDA?

Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Önce İzmir'de ikamet eden ardından ise İstanbul'a taşınan Sıla, Bilgi Üniversitesi'nde aldığı caz eğitiminin ardından Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yapmıştır.

2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti.

Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkânsız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı.

Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014'te Yeni Ay ile birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.