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  3. Sıla mı kıskandı? İlker Kaleli yıllar sonra Burçin Terzioğlu'na karşı yaptığı hamleyle herkesi şaşırttı!

Sıla mı kıskandı? İlker Kaleli yıllar sonra Burçin Terzioğlu'na karşı yaptığı hamleyle herkesi şaşırttı!

Sıla ile aşk yaşamaya başlayan İlker Kaleli 3 yıl önce ayrıldığı Burçin Terzioğlu'nu Instagram hesabındaki 'takip edilen kişiler' listesinden çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

Sıla mı kıskandı? İlker Kaleli yıllar sonra Burçin Terzioğlu'na karşı yaptığı hamleyle herkesi şaşırttı!

Poyraz Karayel dizisinde tanışan ve sevgili olan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu 3.5 yıllık ilişkilerini 3 yıl önce sonlandırmış ancak sosyal medya hesaplarından birbirlerini bu zamana kadar takip etmeye devam etmişlerdi.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile aşk yaşamaya başlayan 37 yaşındaki ünlü oyuncu İlker Kaleli 3 yıl önce ayrıldığı Burçin Terzioğlu'nu Instagram hesabındaki 'takip edilen kişiler' listesinden çıkardı. Bu hareketi ise sevgilisi Sıla'nın kıskançlık krizi yaşadığı iddialarını gündeme getirdi.

Sıla mı kıskandı? İlker Kaleli yıllar sonra Burçin Terzioğlu'na karşı yaptığı hamleyle herkesi şaşırttı!

BURÇİN TERZİOĞLU TAKİPTE

Kaleli eski sevgilisini takip ettikleri listesinden çıkarırken güzel oyuncu Burçin Terzioğlu'nun hala takibe devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Terzioğlu'nun da aynı hamleyle karşılık verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Sıla mı kıskandı? İlker Kaleli yıllar sonra Burçin Terzioğlu'na karşı yaptığı hamleyle herkesi şaşırttı!

"DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Yakın zamanda bir röportajından Kaleli hakkında konuşan Terzioğlu, "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok." demişti.

Sıla mı kıskandı? İlker Kaleli yıllar sonra Burçin Terzioğlu'na karşı yaptığı hamleyle herkesi şaşırttı!

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, Çeşme'de görüntülenmişti. İkilinin romantik anları objektiflere yansımıştı.
Sıla mı kıskandı? İlker Kaleli yıllar sonra Burçin Terzioğlu'na karşı yaptığı hamleyle herkesi şaşırttı!

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