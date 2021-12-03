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Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? | Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri

Sıla tarafından, söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan Rüyanda Görsen İnanma şarkısı yorumlandı. Rock müziğinin değerli gruplarından olan Duman'ın solisti Kaan Tangöze tarafından yazılan parça, pop müzik sanatçısı Sıla tarafından söylenmesi dikkat çekti. Peki Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? İşte Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri...

Rock müziğinin değerli gruplarından olan Duman'ın solisti Kaan Tangöze tarafından yazılan Rüyanda Görsen İnanma isimli parça pop müzik sanatçısı Sıla tarafından söylendi. Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkısının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. Biz de bunun üzerine, Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri nedir? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte  Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri...

Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? | Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri

SILA RÜYANDA GÖRSEN İNANMA ŞARKI SÖZLERİ

Arkadaş sen bu değilsin

Görünüş sadece giysin

Arkadaş niye gücendin?

Alıştım karıştım ben sana

Rüyanda görsen inanma

Arkadaş sen bu değildin

Bilinen sadece ismin

Arkadaş niye değiştin?

Alıştım karıştım ben sana

Rüyanda görsen inanma

Arkadaş sen bu değilsin

Yaşayan sadece fikrin

Arkadaş niye gücendin?

Alıştım karıştım ben sana

Rüyanda görsen inanma

Sana boynumuzu eğeriz sanma

Hakkımızı gelir alırız zorla

Saklayacak yüzün yok, yok!

Rüyanda görsen inanma

Sana boynumuzu eğeriz sanma

Hakkımızı gelir alırız zorla

Saklayacak yüzün yok, yok!

Rüyanda görsen inanma

Sana boynumuzu eğeriz sanma

Hakkımızı gelir alırız zorla

Saklayacak yüzün yok, yok!

Rüyanda görsen inanma

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