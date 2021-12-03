Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? | Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri Sıla tarafından, söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan Rüyanda Görsen İnanma şarkısı yorumlandı. Rock müziğinin değerli gruplarından olan Duman'ın solisti Kaan Tangöze tarafından yazılan parça, pop müzik sanatçısı Sıla tarafından söylenmesi dikkat çekti. Peki Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? İşte Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri...

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Rock müziğinin değerli gruplarından olan Duman'ın solisti Kaan Tangöze tarafından yazılan Rüyanda Görsen İnanma isimli parça pop müzik sanatçısı Sıla tarafından söylendi. Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkısının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. Biz de bunun üzerine, Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri nedir? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri... SILA RÜYANDA GÖRSEN İNANMA ŞARKI SÖZLERİ Arkadaş sen bu değilsin Görünüş sadece giysin Arkadaş niye gücendin? Alıştım karıştım ben sana Rüyanda görsen inanma Arkadaş sen bu değildin Bilinen sadece ismin Arkadaş niye değiştin? Alıştım karıştım ben sana Rüyanda görsen inanma Arkadaş sen bu değilsin Yaşayan sadece fikrin Arkadaş niye gücendin? Alıştım karıştım ben sana Rüyanda görsen inanma Sana boynumuzu eğeriz sanma Hakkımızı gelir alırız zorla Saklayacak yüzün yok, yok! Rüyanda görsen inanma Sana boynumuzu eğeriz sanma Hakkımızı gelir alırız zorla Saklayacak yüzün yok, yok! Rüyanda görsen inanma Sana boynumuzu eğeriz sanma Hakkımızı gelir alırız zorla Saklayacak yüzün yok, yok! Rüyanda görsen inanma sılakaan tangöze