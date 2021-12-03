Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? | Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri
Sıla tarafından, söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan Rüyanda Görsen İnanma şarkısı yorumlandı. Rock müziğinin değerli gruplarından olan Duman'ın solisti Kaan Tangöze tarafından yazılan parça, pop müzik sanatçısı Sıla tarafından söylenmesi dikkat çekti. Peki Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? İşte Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri...
Rock müziğinin değerli gruplarından olan Duman'ın solisti Kaan Tangöze tarafından yazılan Rüyanda Görsen İnanma isimli parça pop müzik sanatçısı Sıla tarafından söylendi. Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkısının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. Biz de bunun üzerine, Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri nedir? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri...
SILA RÜYANDA GÖRSEN İNANMA ŞARKI SÖZLERİ
Arkadaş sen bu değilsin
Görünüş sadece giysin
Arkadaş niye gücendin?
Alıştım karıştım ben sana
Rüyanda görsen inanma
Arkadaş sen bu değildin
Bilinen sadece ismin
Arkadaş niye değiştin?
Alıştım karıştım ben sana
Rüyanda görsen inanma
Arkadaş sen bu değilsin
Yaşayan sadece fikrin
Arkadaş niye gücendin?
Alıştım karıştım ben sana
Rüyanda görsen inanma
Sana boynumuzu eğeriz sanma
Hakkımızı gelir alırız zorla
Saklayacak yüzün yok, yok!
Rüyanda görsen inanma
Sana boynumuzu eğeriz sanma
Hakkımızı gelir alırız zorla
Saklayacak yüzün yok, yok!
Rüyanda görsen inanma
Sana boynumuzu eğeriz sanma
Hakkımızı gelir alırız zorla
Saklayacak yüzün yok, yok!
Rüyanda görsen inanma