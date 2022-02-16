Sıla Şentürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü, katili kim? İşte, Sıla Şentürk'ün biyografisi...

Sıla Şentürk kimdir? sorusu, 16 Şubat tarihi itibarıyla ülkenin gündeminde yer alıyor. Haberlere konu olan korkunç cinayet haberinin hemen ardından Sıla Şentürk Nereli, kaç yaşında, neden öldü, katili kim? soruları merak konusu oldu. Ailesi tarafından zorla nişanlandırılıp daha sonra öldürülen genç kıza dair bilgileri haberimizde paylaştık. İşte, Sıla Şentürk'ün biyografisi...

SILA ŞENTÜRK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ, KATİLİ KİM? İŞTE, SILA ŞENTÜRK'ÜN BİYOGRAFİSİ...

Sıla Şentürk, 2006 yılında Giresun'da dünyaya geldi. 16 yaşında olan Sıla Şentürk tartıştığı kişi tarafında vahşice öldürüldü. A.Ş. ve B.Ş.'in kızları olan Sıla lise 3. sınıf öğrencisiydi. Sıla Şentürk'ün, ailesi tarafından zorla nişanlandığı H.G.C tarafından öldürüldüğü biliniyor.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez ilçesine Eriklimanı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesinin zorlamasıyla nişanlanan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlısı H.C.G. (21) ile bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. H.G.C tartışma sırasında yanında getirdiği bıçakla 16 Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade etti. Komşular eve geldiklerinde genç kızı kanlar içinde buluncu durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alırken şüpheli H.C.G'nin izini süren polis ekipleri zanlıyı, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalayarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.