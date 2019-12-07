Sıla sevgilisi Hazer Amani'nin şefliğini yere göğe sığdıramadı

Sarmaş dolaş halde yakalanan ve bir süre sonra aşklarını itiraf eden şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani'nin aşkları devam ediyor.Gittikleri bir etkinlikte ise gazetecilerin sorularını yanıtlarken sevgilisinin hakkını yemedi.

SEVGİLİSİNİ ÖVDÜ

Geçtiğimiz günlerde bir davette muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Yemek konusunda hanginiz daha iyisiniz?" sorusu karşısında sevgilisini yere göğe sığdıramadı.

"LAF ETMEK NAMUSSUZCA OLUR"

Başarılı şarkıcı soruya "Yani işte. O Egelilikten kaynaklı. Ben enginar, kereviz gibi şeyleri iyi yaparım ama Ama Hazer'e bu konuda laf etmek namussuzca olur. Ne yapsa çok çok iyi yapıyor. Mesleği yani. Çok iyi bir profesyonel" cevabını verdi.