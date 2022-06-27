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Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım'la sevgili mi?

Adı ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan Sıla Türkoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım'la sevgili mi?' sorularının yanıtına yer verdik...

Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım'la sevgili mi?

Hadise ile ayrılmasının ardından ismi birçok güzelle anılan Kaan Yıldırım son olarak Hande Erçel'le birlikte olduğu iddia edilmişti. Ardından güzel oyuncu arkadaşız açıklamasında bulunmuştu. Bu kez de Kaan Yıldırım'ın adı Sıla Türkoğlu ile anılmaya başladı. Peki Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım'la sevgili mi? İşte detaylar...

Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım'la sevgili mi?

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? KAAN YILDIRIM'LA SEVGİLİ Mİ?

18 Nisan 1999 yaşında Bornova'da doğan Sıla Türkoğlu, Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım'la sevgili mi?

Meslektaşı Hande Erçel'le ayrılan Kaan Yıldırım ile Sıla Türkoğlu, Bodrum'da düzenlenen bir derginin özel gecesinde sık sık göz göze gelerek eğlendi. İkilinin, şarkıları birbirinin gözüne bakarak söylemesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların ardında hem Kaan Yıldırım hem de Sıla Türkoğlu'nun hayranları "Bu bakışlardan aşk çıkar mı?" yorumunu yaptı.

Sıla Türkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım'la sevgili mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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