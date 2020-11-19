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  3. Sıla ve Hazer Amani çifti boşanıyor! İşte Sıla'dan beklenen açıklama!

Sıla ve Hazer Amani çifti boşanıyor! İşte Sıla'dan beklenen açıklama!

Ocak 2020'de nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazar Amani'nin hakkında çıkan boşanma iddiaları gerçek çıktı. Uzun süredir ortalarda dolanan bu iddia ile ilgili Sıla sessizliğini bozdu ve ayrılık kararlarını açıkladı.

Sıla ve Hazer Amani çifti boşanıyor! İşte Sıla'dan beklenen açıklama!

Ahmet Kural ile olaylı ayrılıklarının ardından kısa süre içinde ünlü şef Hazer Amani ile ilişki yaşamaya başlayan Sıla Ocak 2020'de nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu giden birliktelikleri kısa sürdü.

Sıla ve Hazer Amani çifti boşanıyor! İşte Sıla'dan beklenen açıklama!

Geçtiğimiz günlerde çiftin arasının bozuk olduğu ve evleri ayırdıkları iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Sıla ve Hazer Amani çifti boşanıyor! İşte Sıla'dan beklenen açıklama!

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan çift sessizliğini bozdu.

İşte  Sıla ve Hazer Amani’den boşanma açıklaması: 

Sıla ve Hazer Amani çifti boşanıyor! İşte Sıla'dan beklenen açıklama!

Sıla ve Hazer Amani'nin boşanma nedeni olarak Hazer Amani'nin eski eşi ile görüşmesine devam etmesi ve Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurması gösterildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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