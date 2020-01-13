Sıla ve Hazer Amani'den flaş hamle

Bir yıldır birlikte olan Hazer Amani ve Sıla çifti birlikteliklerini evlenerek taçlandıracaklar. Çift nikahlarını bugün saat 15.30'da Sıla'nın evinde kıydırmaya karar verdi.

SILA BASIN MENSUPLARINDAN RAHATSIZ OLDU!

Dün akşam aileleriyle birlikte yemek yiyen ancak karşısında basın mensuplarını gördüğü için rahatsız olan Sıla Gençoğlu, bugün Nişantaşı’ndaki bir restoranda nikah masasına oturacaktı. Ancak düğün mekanları ifşa olan ünlü çift, nikaha saatler kala mekanı ve saati değiştirdi. İkili, bugün 15.30’da Sıla Gençoğlu’nun evinde nikah masasına oturacak.

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