Sıla ve Yalın'dan sevenlerine güzel haber! İkiliden sürpriz düet!   

Geçtiğimiz günlerde şef eşi Hazer Amani ile boşanma kararı alan Sıla yeni parçası için kolları sıvadı.

Eski dostlar Yalın ve Sıla sevenleri için yılbaşına muhteşem bir sürpriz hazırladı. D ostlukları 20 yılı aşan ünlü şarkıcılar, 'Ver O Zaman Gömleklerimi' isimli yeni bir şarkıya imza attı.

Söz ve müziğini birlikte hazırlayan ikili şarkı için önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek.

Yalın ve Sıla, şarkının klibi için de beraber kamera karşısına geçecek. Şarkının Bodrum’da çekilecek klibini Murathan Özbek yönetecek.