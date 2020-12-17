AYM duyurdu: Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli olduKırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen'in estetik itirafı herkesi şok etti!Kumarbaz koca karısını para karşılığı arkadaşlarına tecavüz ettirdi!Son dakika |Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktıBakan Çavuşoğlu'ndan gündem değerlendirmesi: ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış!Sıla ve Yalın'dan sevenlerine güzel haber! İkiliden sürpriz düet!Dehşete düşüren görüntüler gelmişti: Önlem alınmazsa 2021'de de yaşanacakGelinim Mutfakta Sebzeli Samosa Böreği (Hint böreği) tarifi | Sebzeli Samosa Böreği (Hint böreği) nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na kötü haber!Pzifer ve BioNTech'in korona aşısında flaş gelişme! İki sağlıkçıda alerjik tepkiye yol açtı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sıla ve Yalın'dan sevenlerine güzel haber! İkiliden sürpriz düet!

Sıla ve Yalın'dan sevenlerine güzel haber! İkiliden sürpriz düet!

Pandemi dönemi boyunca sosyal medya hesaplarında yaptıkları düetlerle adından sıkça söz ettiren Sıla ve Yalın'dan sevenlerine müjdeli haber geldi.

Sıla ve Yalın'dan sevenlerine güzel haber! İkiliden sürpriz düet!

Geçtiğimiz günlerde şef eşi Hazer Amani ile boşanma kararı alan Sıla yeni parçası için kolları sıvadı. 

Sıla ve Yalın'dan sevenlerine güzel haber! İkiliden sürpriz düet!

Eski dostlar Yalın ve Sıla sevenleri için yılbaşına muhteşem bir sürpriz hazırladı. D ostlukları 20 yılı aşan ünlü şarkıcılar, 'Ver O Zaman Gömleklerimi' isimli yeni bir şarkıya imza attı.

Sıla ve Yalın'dan sevenlerine güzel haber! İkiliden sürpriz düet!   

Söz ve müziğini birlikte hazırlayan ikili şarkı için önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek. 

Yalın ve Sıla, şarkının klibi için de beraber kamera karşısına geçecek. Şarkının Bodrum’da çekilecek klibini Murathan Özbek yönetecek. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT