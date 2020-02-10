Sıla'dan Demet Akalın'ı neden sildiğine ilişkin açıklama

Demet Akalın'ı sildiği için magazin programlarında konuşulan Sıla, alışveriş merkezinde konu ile alakalı açıklamalarda bulundu.

"BENİ TAKİPTEN ÇIKMASINI EŞİ İSTEMİŞ OLABİLİR"

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Demet Akalın, Sıla'nın bu davranışı sonrası, 'Sıla ile aramızda sorun yok ben onu çok seviyorum. Beni takip etmeyi bıraksa da önemli değil, ben onun her zaman yanındayım o da benim her zaman yanımda oldu. Takibi neden bıraktığına gelirsek, eşi istemiş olabilir. Ben de Okan ile evlendikten sonra bazı arkadaşlarımla daha az görüşmeye başlamıştım. Sanıyorum geçenlerde Danilo şefi paylaştım, eşi takipten çıkarttırmış olabilir' dedi.

'TEKNOLOJİNİN GAZABINA UĞRADIM!'

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sıla, eşi Hazer Amani’yle Zorlu PSM’de görüntülendi. Şarkıcı, Demet Akalın’ı takip etmeyi neden bıraktığı sorulunca, “Teknolojinin gazabına uğradım. Birçok kişiyi takibi bırakmışım. Ama benim sevgim sosyal medya üzerinden ölçülmez” dedi.

Öte yandan Sıla hamilelik iddialarına, “Benim çocuk stüdyoda. Yeni şarkılar yapıyorum, benim çocuğum o.” yanıtını verdi.

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